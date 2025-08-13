Küresel Isınma Arıcılığı Tehdit Ediyor

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, yıllardır yaşanan küresel ısınmanın her yıl bal veriminde düşüşe neden olduğunu ifade ederek, önlem alınmaması durumunda arıcıları zor günlerin beklediğini belirtti.

Van'da 600 arıcı ve yaklaşık 140 bin adet kovanın olduğunu belirten Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, her yıl yaklaşık 2 bin 800 ton bal üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Van'ın zengin bir bitki florasına sahip olduğunun altını çizen Tandoğan, "Bölgemiz rakımı yüksek olduğu için kuraklıktan pek fazla etkilenmiyor. Bu bizim avantajımız. Ancak hava ve küresel ısınma devam ederse, önümüzdeki yıllarda ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle gerekli önlem ve tedbirlerin alınması lazım" dedi.

Havaların aşırı sıcak olmasının bitkiyi ve dolayısıyla arıyı olumsuz etkilediğini vurgulayan Tandoğan, "Doğadaki sıcaklık bitkinin kurumasına sebep oluyor ama hava biraz daha nemli ve serin geçerse bitkideki terleme dediğimiz olay meydana gelir. Bu terleme bala ve nektara dönüşür. Güneyden gelen rüzgar ve sıcaklık balı çok olumsuz etkiliyor. Neredeyse kuraklığa yol açıyor. Kuzeyden gelen rüzgar ve sıcaklık ise balın verimini yüzde 100 etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Van'da yılda 2 bin 280 ton bal verimi gerçekleştirildiğini belirten Tandoğan, "Son 30 yıla baktığımızda ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bal veriminde bir düşüş var ve bu gittikçe de devam ediyor. Küresel ısınma ve kuraklık kapımızda. Ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Bazı zamanlarda sezonu zor geçiriyoruz. Bu yıl çok riskli bir yıl değil ama eğer buna bir önlem alınmazsa arıcılarımızı zor günler bekliyor" diye konuştu. - VAN