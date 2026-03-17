Küresel Para Haftası'nın İkinci Günü
Küresel Para Haftası'nın İkinci Günü

17.03.2026 15:16
Küresel Para Haftası'nda finansal okuryazarlık panelleri düzenleniyor, gençlere farkındalık kazandırılıyor.

Dünya genelinde özellikle çocuklar ve gençlere farkındalık kazandırmak için düzenlenen Küresel Para Haftası'nın (Global Money Week) Türkiye etkinlikleri, ikinci gününde sunum ve panellerle devam ediyor.

Türkiye koordinasyonunu Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yaptığı Küresel Para Haftası kapsamında "Akıllı Para Konuşmaları: Parayı Korumak Konuşmakla Başlar" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci değerlendirmede bulundu.

"TROY, Türkiye'nin finansal sistemlerinin bağımsızlığı açısından stratejik önem taşıyor"

BKM Genel Müdürü Deniz, Türkiye'nin, bankacılık ve ödemeler ekosisteminin gelişmişliği açısından küresel arenada örnek gösterilen bir konumda bulunduğunu söyledi.

BKM olarak geliştirdikleri altyapılar ve dijital çözümlerle ülkenin bu noktaya ulaşmasına katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını belirten Deniz, şunları ifade etti:

"BKM, bugün kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan kurum olmanın ötesinde, Türkiye'nin dijital ödeme altyapısını güçlendiren TROY, BKM Express, TR Karekod, Açık Bankacılık ve FAST üzerinde geliştirilen servisler gibi pek çok kritik projenin hayat bulmasında ve yaygınlaşmasında önemli roller üstleniyor. 90 milyon kart sayısı ve tutarsal olarak yüzde 25'e ulaşan pazar payıyla TROY, ülkemizin finansal sistemlerinin bağımsızlığı açısından stratejik önem taşıyor. Finansal okuryazarlığa sahip gençlerimizin bilinçli tercihleriyle hem ülkemizin hem de gençlerimizin kazanacağına inanıyorum."

GYODER Başkanı Çekici de Dernek olarak Küresel Para Haftası kapsamında yürüttükleri gayrimenkul okuryazarlığı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle gençlere yönelik geliştirilen içerik ve farkındalık projeleriyle rasyonel karar alma kültürünün güçlendirilmesini hedeflediklerini dile getiren Çekici, gayrimenkul sektörünün finansal sistemle bağını güçlendirmeye ve sürdürülebilir ekonomik yapıya katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci de yatırımcı sayısındaki hızlı artışın beraberinde bazı yeni riskleri gündeme getirdiğini belirterek, Kurulun finansal okuryazarlık alanında son yıllarda hayata geçirdiği projelerle toplumda kayda değer farkındalık oluşturulduğunu ifade etti.

Birinci, "Türkiye'de tasarruf eden, yatırım yapan ve yatırımını koruyabilen bilinçli bir yatırımcı profili oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında güçlü sermaye piyasaları, finansal okuryazarlığı yüksek bireysel ve kurumsal yatırımcıların eliyle olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 17.03.2026 15:37:38.
