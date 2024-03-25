Küresel piyasalar geçen hafta önemli merkez bankalarının faiz kararlarının ardından yoğun veri takviminin takip edileceği yeni haftaya temkinli başladı.
Dün, Çin Kalkınma Forumu'na katılan Çin Başbakanı Li Çiang, yabancı yatırımcıların ülkede karşılaştığı sorunlar ve piyasaya erişim sıkıntıları için adım atacaklarını ifade ederken, aynı forumda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, kapsamlı bir piyasa yanlısı reform paketiyle Çin'in mevcut durumundan çok daha hızlı büyüyebileceğini kaydetti. Ülkede bugün açıklanan yılın ilk iki ayına ilişkin toplam mal ithalat ve ihracatı yıllık bazda yüzde 8,7 artış gösterdi.
Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre öncü gösterge endeksi 109,5 ile beklentilerin altında kalırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1'i aşan azalışla 151,3 seviyesinden haftaya başladı.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,2 azalışla 40.414 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 2.737puandan günü tamamladı.
Hindistan'da resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 3.035 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 16.462 puandan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Küresel Piyasalar, Merkez Bankası Kararlarının Ardından Veri Takvimine Odaklandı - Son Dakika
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çekti. İki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması amacıyla gerçekleşen toplantıda, İzmir Ticaret Odası üyeleri ve Almanya'dan gelen iş insanları bir araya geldi. Özgener, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının 21 milyar dolar, ithalatının ise 28.6 milyar dolar olduğunu belirtirken, Schröer ise Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yatırım yapmak isteyen firmaların 100 milyonluk tüketiciye ulaşma şansını elde edebileceğini söyledi.
Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, daha çok yöresel süt ürünleri üretimi ve pazarlanmasına yönelik olan yeni projeleri için bir kalkınma ajansına 4 milyon liralık başvuruda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca projenin kapsamının genişletilerek Pazaryeri ilçesinde et ürünlerine yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerinin de yer alacağı belirtildi. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait kalkınma ajansından aldığı tam notlarla 'Çiğ Süt Alımı' ve 'Silaj Paketleme' gibi projeleri başarıyla gerçekleştirmişti.
Altının gramı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 241 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye'nin toplam yerfıstığı üretiminin yüzde 48'ini karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Akdeniz ve Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Adana 2023 yılında 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 48'ini karşıladı. Akdeniz ve Türkiye birincisi oldu' denildi. - ADANA
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