2022'nin ilk 2 ayında kurulan şirket sayısında artış - Son Dakika

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022'nin ilk 2 ayında kurulan şirket sayısının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3, kurulan kooperatif sayısının yüzde 8,6 arttığını, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının ise yüzde 18,6 azaldığını açıkladı.

TOBB, 2022 yılı Şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022'nin ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,6 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 18,6 azaldı. 2022'nin ilk 2 ayında önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında ise yüzde 4,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 691,7 artış oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 17,8 azalma oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA DÜŞÜŞÖnceki aya göre kurulan şirket sayısı, yüzde 13,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,8 oranında azaldı. Kurulan kooperatif sayısı da yüzde 10,3 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında ise yüzde 24,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,2, kapanan kooperatif sayısında yüzde 46,8 azalma gerçekleşti. Şubat 2022'de kurulan şirket sayısı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 20,4 azaldı. Şubat 2022'de kapanan şirket sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5, kapanan kooperatif sayısı yüzde 450 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,5 azalma oldu. TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Şubat 2022'de kurulan toplam 9 bin 987 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8'ini limited şirket, yüzde 12,8'ini anonim şirket, yüzde 1,4'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,5'i İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu. Ayrıca şubat ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.