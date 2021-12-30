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Kurumsal müşterilere ayrıcalıklar - Son Dakika

Kurumsal müşterilere ayrıcalıklar

30.12.2021 16:30
Kurumsal müşterilere ayrıcalıklar

Turkcell, şirketlerin maliyetlerini azaltmada fayda sağlıyor.

Turkcell, şirketlerin maliyetlerini azaltmada fayda sağlıyor.

Turkcell, hayata geçirdiği yeni İşTurkcell Plus programıyla kurumsal müşterilerini, şirket ve çalışanlarına özel ayrıcalıklarla buluşturdu. Şirket açıklamasına göre İşTurkcell Plus, şirketlerin maliyetlerini azaltmada ve dijital dönüşümlerinde fayda sağlarken; çalışanlara ise giyimden teknolojiye, seyahatten gıdaya pek çok kategoride fırsatlar sunuyor. Program, şirket çalışanlarının ihtiyaçlarına en uygun fırsatları sağlayarak şirketteki çalışan bağlılığını artırmayı da amaçlıyor. Bununla birlikte şirketlerin maliyetlerinin azaltılmasına ve dijital dönüşümlerine de katkı sağlıyor.

Platforma Dijital Operatör uygulaması içinde yer alan 'Hediye Havuzu' bölümünden ulaşılabiliyor. Şirket yetkilileri buradan kendilerine sunulan 'İşTurkcell Gold Plus', 'İşTurkcell Platin Plus' veya 'İşTurkcell Diamond Plus' faydalarını görüntüleyip, şirketleri için avantajlardan yararlanabiliyor. İş dünyasında kapsamlı bir ilk olan programla müşteriler ve çalışanları özel olarak düşünülmüş, içinde birçok sürprizi barındıran bu yeni ayrıcalık programından 1 milyondan fazla Turkcell'li şirketin yararlanması bekleniyor. Esnaftan büyük şirketlere kadar tüm müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sürekli güncellenen platform, Turkcell'in kurumsal müşterilerinin dijitalleşme yolculuğuna da katkı sağlayacak. - İSTANBUL

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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