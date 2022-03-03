Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor

03.03.2022 09:44
Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor

Kuşadası'nın simge mekanlarından olan Balıkçı Kahvesi ile ilgili olarak Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasında yaşanan sorun çözüme kavuşturuldu.

Kuşadası'nın simge mekanlarından olan Balıkçı Kahvesi ile ilgili olarak Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasında yaşanan sorun çözüme kavuşturuldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında yaptığı açıklamada, Kuşadası Balık Hali'nin üst katında yer alan, mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait olan Balıkçı Kahvesi'nin kısa süre içerisinde yeniden kente kazandırılacağının müjdesini verdi. Geçtiğimiz yıl Kuşadası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kiralama ihalesine çıkarılan ancak kira süresi sona eren son kiracı Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından başlatılan yasal süreç nedeniyle kesintiye uğrayan Balıkçı Kahvesi ile ilgili sorunun ortadan kalktığını ifade eden Başkan Ömer Günel, balıkçı esnafının memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi'nin yeni yönetimi ile yaptıkları görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak açılan davaların geri çekilmesine karar verildiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Bizim geçmişte de Su Ürünleri Kooperatifi ile bir sorunumuz yoktu. Aramızda ihtilaf varmış gibi görünmesine rağmen Kuşadası Belediyesi olarak balıkçılar barınağını, mapaları ve ağ örme alanlarını yeniledik. Biz balıkçı esnafının memnuniyetini isteriz. Kooperatifimizin başkanı ve yönetimi ile görüşerek kendilerine Balık Hali'nin üst katında yer alan Balıkçı Kahvesi'nde 150 metrekarelik bir alan tahsis edilmesi yönünde mutabakata vardık. Kooperatif bu alanı hem lokal hem de yönetim ofisi olarak kullanacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin Balıkçı Kahvesi'nin bulunduğu katı bütünüyle yenileyeceğini vurgulayan Başkan Ömer Günel, her zaman balıkçı esnafının yanında olduklarına dikkat çekerek, "Balıkçılarımıza ihtiyaç duydukları malzeme desteğinde bulunuyoruz. Barınak çevresinde birçok alanı yeniledik. Buna ilave olarak çekek sahasını, barınaktaki depoları ve yenilenme ihtiyacı bulunan tüm alanları yenileyeceğiz. Geldiğimiz noktadan kendi adımıza çok mutluyuz" diye konuştu.

Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Serkan Altındiş ise Başkan Ömer Günel'in kendilerini kırmayarak balıkçı esnafının tüm istek ve taleplerini karşıladığını belirtti. Başkan Ömer Günel'e teşekkür eden Serkan Altındiş karşılıklı olarak açılan davaların geri çekildiğini belirtti. - AYDIN

Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor
Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor
Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor
Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor
Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor

YORUMLAR
500
Kuşadası ile Girne arasında iş birliği için önemli adım Kuşadası ile Girne arasında iş birliği için önemli adım Kuşadası'ndaki tarihi çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor Kuşadası'ndaki tarihi çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Putin'in amacı Zelenski'yi devirip, yerine Yanukoviç'i geçirmek! Ukrayna medyasının iddiası
09:24 Yusuf Yazıcı, Rusya'yı salladı! CSKA Moskova'da maçın adamı oldu
09:13 Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukraynalılar çay ve yemek ikram etti
08:50 Ukraynalı annelerin Türk çocukları gözlerini savaşa açtılar! Şu an ülkelerinden çok uzaktalar
08:49 Ukraynalılar; genç Rus askere önce çay ve börek verdi, sonra da annesini görüntülü aradı: Üzülme Nataşa, oğlun yaşıyor ve iyi!
08:48 Çaresiz baba, ölüm orucuna başladı! SMA hastası kızı için ilaç parası toplamaya çalışıyor
08:42 Romanya'da savaş uçağı ile onu arayan askeri helikopter düştü: 7 asker hayatını kaybetti
08:38 Bir yaptırım daha! Moody's ve Fitch Ratings Rusya'nın kredi notunu düşürdü
08:35 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan akaryakıta gelen zamlara tepki!
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 09:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Balıkçı Kahvesi yeniden açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement