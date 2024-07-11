Kuşadası Belediye Başkanı Ekonomik Krize Karşı Taahhütname İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Belediye Başkanı Ekonomik Krize Karşı Taahhütname İmzaladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ekonomik Krize Karşı Taahhütname İmzaladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın'daki CHP'li belediye başkanlarıyla birlikte ekonomik krizin etkilerini azaltmaya yönelik taahhütname imzaladı. Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Günel, vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

11.07.2024 13:35  Güncelleme: 13:36
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisinin hafifletilmesi amacıyla Aydın'daki CHP'li belediye başkanlarının ortaklaşa hazırladığı taahhütnameyi imzaladı. Sosyal Belediyecilikten asla taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 13 ilçe belediye başkanı, Türkiye'deki ekonomik krize bağlı olarak yaşanan hayat pahalılığı ve giderek düşen alım gücü karşısında Aydın halkının refahını artıracak projeleri görüşmek amacıyla bir araya geldi. Krizin etkilerini azaltmaya yönelik gerçekleştirilecek önlemlerin ele alındığı toplantı sonunda, CHP'li belediye başkanları ortak bir taahhütname hazırladı. Taahhütnameyi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de imzaladı.

"CHP'li diğer belediyelerle uyum ve iş birliği içerisinde çalışacağız"

Başkan Ömer Günel, yaptığı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Aydınımızın ilçelerine hizmet eden Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak hayat pahalılığının vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi üzerine ortak bir taahhütname imzaladık. Sosyal Belediyecilik anlayışımızla birlikte vatandaş odaklı hizmetlerimizi daha da artırarak, ülke genelindeki ekonomik kriz karşısında her hemşehrimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik krizin giderek derinleştiği bu dönemde sosyal belediyecilik alanındaki faaliyetlerimizden ve projelerimizden asla taviz vermeyecek, hayat pahalılığının etkinlerini hafifletmek için belediye başkanlarımızla birlikte uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediye Başkanı Ekonomik Krize Karşı Taahhütname İmzaladı - Son Dakika

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