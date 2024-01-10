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Kuşadası Belediyesi, işçilerin yemek ücretini artırdı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, işçilerin yemek ücretini artırdı

Kuşadası Belediyesi, Belediye İş Sendikası ile imzaladığı ek protokolle işçilerinin günlük yemek ücretini 92 liradan 170 liraya çıkardı. Başkan Ömer Günel, çalışanların daha iyi ekonomik şartlara sahip olabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Kuşadası Belediyesi, işçilerin yemek ücretini artırdı
10.01.2024 - 09:26,
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Kuşadası Belediyesi, Belediye İş Sendikası ile imzaladığı ek protokolle işçilerinin günlük yemek ücretini 92 liradan 170 liraya çıkardı. Çalışanların daha iyi ekonomik şartlara sahip olabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Her zaman işçi ve emekçi arkadaşlarımızın yanındayız" dedi.

Kuşadası Belediyesi, personeline destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi, sendika ile imzaladığı ek protokolle işçilerin yemek ücretlerini 92 liradan 170 liraya yükseltti. Zam, çalışanlar tarafından sevinçle karşılanırken Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel AŞ işçilerinin ise en düşük net maaşı 22 bin 470 lira oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirterek "Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak mesai arkadaşlarımızın ülkemizde yaşanan yüksek enflasyondan mümkün olduğunca az etkilenmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda yemek ücretlerini güncelleyerek önce 55 liradan 92'ye, şimdi de 170 liraya yükselttik. Bizim tarafımız her zaman işçi ve emekçiden yanadır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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