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Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor - Son Dakika

Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor

13.01.2022 13:10
Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kent genelinde mevsim şartlarına bağlı olarak yapılan budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıkları, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak ulaştırılıyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kent genelinde mevsim şartlarına bağlı olarak yapılan budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıkları, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak ulaştırılıyor. Geçen yıl aynı yöntemle 218 aileye kışlık odun yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi, yeni yılda sayıyı artırmayı hedefliyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği örnek çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere destek olmak için her fırsatı değerlendiriyor. Bu kapsamda Kasım-Mart ayları arasında budanan ağaçlardan elde edilen dallar ile kurumuş ağaçların kök ve gövdeleri düzenli olarak toplanıyor. Kamyonlara yüklenen ağaç atıkları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan çalışma merkezine götürülerek sobaya sığacak boyutlarda kesiliyor. Kışlık odun haline geldikten sonra paketlenerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği adreslere teslim ediliyor.

Soba ve kömür yardımıyla koordineli olarak yürütülen çalışmada yeni yılın ilk odunları da İkiçeşmelik Mahallesi'nde oturan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Odunların bulunduğu paketleri görevlilerden teslim alan vatandaşlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi tarafından 2021 yılında yaklaşık 218 haneye yakacak odun yardımında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Cem Özgür Değirmenci, "Kentimizde budanması gereken çok fazla ağaç var. Dolayısıyla budama çalışmalarından sonra elimizde ciddi miktarda ağaç atığı oluyor. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize yardımda bulunmak amacıyla elimizdeki her türlü imkanı kullanıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları olarak böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor
Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor
Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor
Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor
Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor
Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor

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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Kasım, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için kara kışta yakacağa dönüşüyor - Son Dakika
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