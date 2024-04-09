Kuşadası'nda bayram öncesinde vatandaşlar, yeni aldıkları kıyafetlerin tamiratı için terzilere yoğun ilgi gösteriyor. Artan talep nedeniyle bekleme süreleri uzarken, terziler ve berberler müşterilerini mağdur etmemek adına gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor.
Kuşadası'nın deneyimli terzilerinden biri olan Nuri Sünnetçi, "Son bir haftadır işlerimiz yoğun. Bayram alışverişini tamamlayan insanlar, daraltma ve paça tamiratları için bize geliyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren tempolu bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle son günlerde iftardan sonra ve gece geç saatlere kadar devam eden mesaimizde, vatandaşlarımızdan biraz daha anlayış bekliyoruz" diye durumu özetliyor.
Berber Kazım Uruş ise, "Arife gününe gelindiğinde bile, berberler sabaha kadar çalışarak hizmet vermeye devam ediyorlar. İnsanlar son günü bekliyorlar ve bu da sıkışıklık oluşturuyor. Yoğunluktan dolayı sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyoruz ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN
Son Dakika › Ekonomi › Kuşadası'nda Bayram Öncesi Terzilere Yoğun İlgi - Son Dakika
Muş'ta Ramazan Bayramı coşkusu, belediye meydanında ve PTT Caddesi civarında kurulan pazarda yapılan alışverişler ile hissedildi. Pazarda, yöresel lezzetlerden el sanatlarına, giyim eşyalarından ev dekorasyonuna kadar birçok ürün satışa sunulacak. Bayram pazarında, vatandaşlar eksiklerini tamamladı.
Antalya'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından hava yoluyla getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik çalışma sonucunda 33 milyon lira değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Iğdır'da Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar çarşıya çıkarak alışveriş yapmak için yoğunluk oluşturdu. Mağaza ve sokaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle esnaflar da mağazaların önlerine tezgah kurdu ve indirim kampanyaları düzenledi.
Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Associated Press iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini belirtirken, İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Times of Israel ise, Ankara'nın kararı ve Tel Aviv'den gelen açıklama için, "ticaret savaşları" yorumunda bulundu.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Ramazan Bayramı dolayı kutlama mesajı yayımladı. Başkan Bozan, yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliği pekiştirdiğimiz, rahmet ve bereketi kuşanmış bir Ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirtti. Bozan, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.
Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası, tavuk üretimini teşvik etmek amacıyla üyelerinden gelen talepler üzerine 3 bin yumurta tavuğunu ilçedeki çiftçilere dağıttı. Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, tavukçuluk ve yumurta üretimini teşvik etmek amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığındaki ilk meclis toplantısında, İller Bankası ve özel bankalardan faiz hariç 86 milyon TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verildi.
Samsun'un Terme ilçesinde Ramazan Bayramı'na hazırlanan vatandaşlar, pazar yerleri, pastane ve kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturdu. Arife gününde de devam eden hazırlıklarda vatandaşlar, kıyafet, tatlı, şeker, kuruyemiş ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösterdi. Semt pazarlarına giden vatandaşlar, alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü. Pazarcı esnafı da yoğunluktan memnun olduklarını belirtti ve halka teşekkür etti.
13-18 Nisan tarihleri arasında Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek olan 4. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), kalyonlar, yatlar ve sağlık tüketimi gibi temalı sergilerle zenginleştirilecek. Fuarda 59 ülkeden 3.000'den fazla marka yer alacak.
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