Kuşadası'nda maaş farkı, ikramiye ve tazminatlar ödendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda maaş farkı, ikramiye ve tazminatlar ödendi

03.06.2022 09:21
Kuşadası'nda maaş farkı, ikramiye ve tazminatlar ödendi

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Ömer Günel ile birlikte bütçe düzenlemesi, mali tasarruf ve ekonomi planlaması gibi konularda önemli adımların atıldığı Kuşadası Belediyesi'nde tüm kadrolu personelin maaş farkı, tazminat ödemesi ve ikramiyelerinin ödendiği öğrenildi.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Ömer Günel ile birlikte bütçe düzenlemesi, mali tasarruf ve ekonomi planlaması gibi konularda önemli adımların atıldığı Kuşadası Belediyesi'nde tüm kadrolu personelin maaş farkı, tazminat ödemesi ve ikramiyelerinin ödendiği öğrenildi.

Daha önce sözleşmeli personelin tüm ödemelerini yapan Kuşadası Belediyesi'nde şimdi de kadrolu personel aynı sevinci yaşıyor. Ekonomik krize rağmen Başkan Ömer Günel işçinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Asgari ücretin üstünde maaş ödemesi yapan Kuşadası Belediyesi'nde bugün itibari ile işçi kadrolu personelin maaş farkları ve tazminatlar ve tüm prim alacakları ödendi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, "Yaşadığımız tüm ekonomik zorluklara rağmen çalışanlarımızın emeklerinin karşılığı bizler için önceliklidir. Bugün itibari ile tüm personelin maaş farkları tazminat hakları ve birikmiş primlerini ödedik. Sağlıkla huzurla harcasınlar" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda maaş farkı, ikramiye ve tazminatlar ödendi - Son Dakika


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