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Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak - Son Dakika

Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak

02.02.2022 09:41
Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kesintisiz sürüyor. Dört farklı kurumun uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında kentin en eski turistik çarşılarının bulunduğu bölge yenilenen yüzüyle Kuşadası'nın marka değerini artıracak.

Kuşadası'nda, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesiyle başlatılan hizmet ve yatırım seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası'nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla en eski turistik çarşılar olan Grand ve Orient Bazaar'da gerçekleştirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları 7/24 esasına göre aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında Grand ve Orient Bazaar, kente kruvaziyer gemileriyle gelen turistleri yenilenen modern yüzü ve ışıl ışıl görünümü ile karşılayacak.

Yaklaşık bir ayı geride bırakan çalışmalar kapsamında ekipler, Grand ve Orient Bazaar'daki alt yapı işlerini büyük ölçüde tamamladı. Orient ve Grand Bazaar'a Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 75 metre yağmur suyu hattı, ASKİ ekiplerince de 80 metre içme suyu hattı döşendi. Ayrıca AYDEM ve internet görevlileri de elektrik, telefon ve internet hatlarını iyileştirdi. Kısa süre sonra iki turistik çarşıda doğal taş döşemesine zemin oluşturması için beton dökümüne başlanacak. Dükkanların peyzaj ve cephe düzenlemelerinin de yapılacağı proje kapsamında ekipler son olarak Orient Bazaar'ın bağlantı yolunun alt ve üst yapısını yenileme çalışmalarına başladı.

Orient Bazaar'da esnaflık yapan Abdurrahman Yıldız "Uzun yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılmış çarşımız Belediye Başkanımız Ömer Günel sayesinde yenilenmeye başlandı. Belediye ekiplerinin çalışmaları çok hızlı ilerliyor. Tüm eksikliklerin giderilmesi için büyük çaba sarf ediyorlar. Dükkanımızın bozulan kepengini bile onarıp teslim ettiler. Belediye Başkanımız Ömer Günel ve tüm ekibine çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak
Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak
Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak
Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak
Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak
Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak

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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Orient, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası pazarları turistleri modern yüzüyle karşılayacak - Son Dakika Ekonomi


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