Kuşadası Ticaret Odası'ndan Nefes Kredisi Açıklaması - Son Dakika
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Kuşadası Ticaret Odası'ndan Nefes Kredisi Açıklaması

Kuşadası Ticaret Odası\'ndan Nefes Kredisi Açıklaması
09.06.2026 19:30
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Kuşadası Ticaret Odası, Nefes Kredisi hakkında çıkan yanıltıcı haberlere tepki gösterdi.

Kuşadası Ticaret Odası, Nefes Kredisi ile ilgili olarak bazı yayın kuruluşlarında çıkan haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı olduğunu açıkladı.

Kuşadası Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, "Üst kuruluşumuz TOBB tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi hakkında yaptığımız duyurular ve açıklama sonrasında bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, TOBB Nefes Kredisi başvuru sürecine ilişkin Kuşadası Ticaret Odamızı hedef alan gerçek dışı, yanıltıcı ve kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yer almaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki, TOBB Nefes Kredisi uygulaması; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, anlaşmalı bankalar tarafından yürütülen bir finansman programıdır. Kuşadası Ticaret Odası'nın bu süreçteki görevi, üyelerimizi kredi imkanı hakkında bilgilendirmek ve gerekli duyuruları yapmaktan ibarettir. Üyelerimizin finansmana erişebilmesi adına uzun süredir TOBB nezdinde, bizlerden giden talepler ve sürdürülen girişimlerin sonucunda hayata geçirilen bu önemli destek mekanizmasının, asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Kredi başvurularının alınması, değerlendirilmesi, KGF tarafından belirlenen limit tahsisi dahilinde kredi kullandırımı ve başvuruların kabul veya reddine ilişkin tüm kriterler ilgili bankalar tarafından belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Odamızın kredi tahsis süreçlerine müdahil olması, başvurular üzerinde herhangi bir yetki kullanması veya kredi kullandırılacak kişi ya da işletmeleri belirlemesi söz konusu değildir. Konuyla ilgili bu tarz haberler diğer Oda ve Borsalarca da yapılmış olup, bu haberler Kuşadası Ticaret Odası'nı karalamaya çalışan yayın organlarında da yer almıştır. Ayrıca yine bazı yayınlarda yer alan "önceden belirlenen kişiler", "seçim propagandası" Odamız yönetim kurulu üyelerine, seçime destek veren firmalara kredi kullandırıldığına dair ve benzeri ifadeler hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan, tamamen spekülatif değerlendirmelerdir. Kurumumuzun itibarını zedelemeyi amaçlayan, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki haber ve paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunarak gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını, yasal haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Kuşadası Ticaret Odası olarak her zaman olduğu gibi üyelerimizin menfaatlerini korumaya, taleplerini ilgili mercilere iletmeye ve üyelerimizi doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

TOBB Nefes Kredisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Ticaret Odası'ndan Nefes Kredisi Açıklaması - Son Dakika

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