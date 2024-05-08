Kuşadası Ticaret Odası Restoranlara Maliyet ve Menü Hazırlama Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası Ticaret Odası Restoranlara Maliyet ve Menü Hazırlama Eğitimi Düzenledi

Kuşadası Ticaret Odası Restoranlara Maliyet ve Menü Hazırlama Eğitimi Düzenledi

Kuşadası Ticaret Odası, restoranlar için önemli olan maliyet ve menü hazırlama konularında eğitim düzenledi. Eğitimde, menü planlamasının önemi, maliyet kontrolü, fiyatlama ve önemli hususlar anlatıldı. Eğitime katılan üyelere katılım belgeleri verildi.

08.05.2024 09:28
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Kuşadası Ticaret Odası tarafından, restoranlar için son derece önem taşıyan Cost (maliyet ) ve Menü Hazırlama konularında eğitim düzenlendi.

Sektörle ilgili faaliyet gösteren KUTO 3. Meslek Komitesi organizasyonunda gerçekleşen eğitim, ADÜ Kuşadası Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Köksal Sezgin tarafından verildi.

Aynı zamanda Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Profesyonel Şef Emrah Köksal Sezgin; menünün önemini anlatarak başladığı ve bir yiyecek içecek işletmesinin başarısındaki üç önemli unsurun müşteri, ortam ve menü olduğunu söylediği eğitimde; menü planlamasının önemi, süreci, dikkat edilmesi gereken hususlar, öncelikler ve standart reçeteleri anlattı. Gün boyu devam eden eğitimde maliyet (cost), maliyet kontrolü, yöntemleri, karşılaşılan sorunlar ve uygulamalı olarak fiyatlama ve önemi anlatıldı, sorular cevaplandı.

Yeme-içme ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren Kuşadası Ticaret Odası üyelerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimin sonunda Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Hibeti Zeytin ve 3. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Öz tarafından katılımcılara, katılım belgeleri verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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