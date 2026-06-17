Kütahya\'da Av Yasağı Sona Erdi

Kütahya'da iç sularda genel av yasağının sona ermesinin ardından denetimler artırıldı.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetim çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında balıkçılara günlük av limitleri ile asgari avlanabilir balık boyları hakkında bilgilendirme yapılarak, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekildi. - KÜTAHYA