Kütahya\'da Bitki Koruma Eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından B-Reçete uygulamaları kapsamında Bitki Koruma Ürünleri Yetkilendirilmiş Üretici Eğitimi gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verilen eğitimde, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı ile B-Reçete uygulamalarına ilişkin üreticilere bilgi verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bilinçli ve güvenli bitki koruma uygulamalarını desteklemeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. - KÜTAHYA