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Kütahya'da çiftçilerin ekonomik gelirleri artırılıyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen 'Arazi Tahribatının Dengelenmesi' projesi kapsamında çiftçilere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, işlemesiz tarım teknikleri temalı uygulamalı çiftçi okulları çalışmalarıyla demonstrasyon parselleri kurulduğu ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılarak çiftçilerin ekonomik gelirlerinin artırılması hedeflendiği belirtildi.

Kütahya\'da çiftçilerin ekonomik gelirleri artırılıyor
04.01.2024 - 11:57,
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığıyla "Arazi Tahribatının Dengelenmesi" projesi çerçevesinde çiftçilerin ekonomik gelirlerinin yükseltilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüldüğü bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İl Müdürlüğümüz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ortaklığıyla "Arazi Tahribatının Dengelenmesi" projesi çerçevesinde yürütülen işlemesiz tarım teknikleri temalı uygulamalı çiftçi okulları çalışmaları ile ilimiz Merkez Yakaca ve Kızılcaören köyleri, Altıntaş Genişler köyü ve Aslanapa Ortaca köyünde farklı buğday ve taban gübre çeşitleriyle demonstrasyon parselleri kurulmuştur. Ayrıca ekimler teknik personelimiz tarafından otomatik dümenleme sistemi ve izli ekim yöntemiyle çiftçilerimize uygulamalı olarak gösterilmiştir. Proje kapsamında Modern Tarım teknikleri uygulamalı olarak çiftçilerimize gösterilerek yaygınlaştırılması ve ekonomik gelirlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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