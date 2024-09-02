Kütahya\'da çiftçilik yapan Fahrettin Demir, kavun ve patatesleriyle geçimini sağlıyor

Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 30 yıldan beri çiftçilik yapan Fahrettin Demir, yetiştirdiği kavun ve patatesleri pazarlarda satarak geçimini sağlıyor.

Hasanlar köyünde oturan Fahrettin Demir, ilçede arazi kiralayarak yetiştirdiği patates ve kavunların yöre halkı tarafından yerli ve organik olduğu için tercih edildiğini söyledi. 30 yıldan bu yana bilinçli tarım yaparak geçimimi sağladığını ifade eden Fahrettin Demir, " Bu yıl kiraladığım 20 dönüm araziye kavun, 35 dönüm araziye ise patates ekimi yaptım. 25 ton dolaylarında kavun, 100 tona yakın patates rekoltesinin gerçekleşmesini bekliyorum. Şu anda pazarda kavunun kilosunu 10 TL'den satıyorum. Patates hasadına henüz başlamadım. Kavun ve patates yetişme döneminde hiçbir zirai ilaç kullanmıyorum. Gübre olarak da hayvan gübresi kullanıyorum. Yetiştirdiğim ürünler kendi doğal lezzetinde olduğu için halk tarafından tercih edilmektedir. Bilinçli yapılan çiftçilik her zaman kazandırır " diye konuştu. - KÜTAHYA