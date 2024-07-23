Kütahya'da Hobi Lavanta Bahçesi Gelir Kapısına Dönüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Hobi Lavanta Bahçesi Gelir Kapısına Dönüştü

Kütahya'da İsmail-Emine Daşgın çiftinin hobi amacıyla kurduğu lavanta bahçesi, yıllar içinde büyüyerek gelir kapısı haline geldi. Çift, lavantanın yağını, suyunu, sabununu, buketini, tozunu ve tohumunu üreterek internet üzerinden satışını yapıyor.

23.07.2024 10:40
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Kütahya'da Daşgın çiftinin hobi amacıyla kurduğu lavanta bahçesi şimdi gelir kapıları oldu.

İsmail-Emine Daşgın çifti, 9 yıl önce Kütahya merkeze bağlı Aloğlu köyündeki 1,5 dönümlük araziye hobi amaçlı lavanda dikti. Çift, lavanta bahçesini yıllar içerisinde 30 dönüme kadar çıkartarak, üretimi gelir kapısı haline dönüştürdü. Kütahyalı çift, lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyor.

Emine Bayram Daşgın, "Eşimle 9 yıl önce atalarımızdan miras kalan tarlaya hobi amaçlı olarak lavanta diktik. Daha sonra da bu alanı genişlettik. Şimdi lavantaya ait ne varsa hepsini yapıyoruz. Lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyoruz" dedi.

Kütahya'da lavanta üretimine öncülük yapmanın mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden İsmail Daşgın, "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz. Ben ve eşimin çabasıyla Kütahya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Daşgın, köy yolu ile lavanta bahçesi arasındaki 500 metrelik araç güzergahının bir an önce yapılmasını istedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Hobi Lavanta Bahçesi Gelir Kapısına Dönüştü - Son Dakika

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