Kütahya\'da Orköy Destekleriyle Makineleşme

Ekonomi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde üretimde makineleşme konusunda köylüye Orköy desteklerinin devam ettiği bildirildi.

Üretimde iş gücünün yoğun olduğu tomruk kabuk soyma işini makineli çalışma haline getirmek amacıyla Orköy desteği ile Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Sabuncupınar Orman İşletme Şefliğine bağlı Bayat Köyünde 1 kişi ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Yaylacık Orman İşletme Şefliğine bağlı Devekayası Köyünde 1 kişi olmak üzere 2 köylü tomruk kabuk soyma makinesi için toplamda 280 bin TL'si hibe ve 1 Milyon 120 bin TL kredi olmak üzere toplam 1 Milyon 400 bin TL destek sağlanarak 2 adet kabuk soyma makinesi alındı. Temin edilen makine sayesinde iş gücü ile 10 günde yapılabilecek iş 1 günde yapılabilecek. - KÜTAHYA