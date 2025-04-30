Kütahya\'da Zirai Don Kontrolleri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen zirai don sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerinde fenolojik gözlem ve zirai don kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçe merkezi ve köylerinde 11-14 Nisan tarihlerinde meydana gelen zirai don sonrası üreticilerin müracaatlarına binaen hububat ekili alanlar ile ceviz ve badem dikili arazilerde fenolojik gözlem gerçekleştirirken, zirai don zararı olup olmadığının kontrollerini de yapılıyor. - KÜTAHYA