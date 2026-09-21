Kütahya Emet Sülye'de bağlarda üzüm rekoltesi ve kalite arttı, üreticiler sevindi - Son Dakika
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Kütahya Emet Sülye'de bağlarda üzüm rekoltesi ve kalite arttı, üreticiler sevindi

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Kütahya Emet Sülye\'de bağlarda üzüm rekoltesi ve kalite arttı, üreticiler sevindi
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Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde bu yıl bağlardaki üzüm verimi, elverişli hava şartlarının da etkisiyle rekolte ve kaliteyi artırdı. Köyde bağbozumu heyecanı sürerken üreticiler, kaliteli ürün elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde bu yıl bağlarda yaşanan üzüm bereketi üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yörede elverişli hava şartlarının da etkisiyle üzüm bağlarında rekolte ve kalite artışı yaşandı. Sülye köyü sakinlerinden Tuna İşleyen, evinin hemen yanında yer alan bağındaki verimden oldukça memnun olduklarını söyledi.

Bu yılki üzüm rekoltesine dikkat çeken Tuna İşleyen, "Evin yanındaki üzüm bağımızda bu sene rekolte oldukça yüksek ve verimli oldu. Kalitesi de son derece güzel. Yöremizde bu yıl yaşanan üzüm bereketi tüm üreticilerimizin yüzünü güldürdü" ifadelerini kullandı.

Köy genelinde bağbozumu heyecanı sürerken, üreticiler kaliteli ürün elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: İHA
KütahyaEkonomiKaliteYaşamEmetSon Dakika

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