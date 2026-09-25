Kütahya Hisarcık\'ta elma kurutanlar kaldırımı kullanınca yaya geçişi etkilenebiliyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bazı vatandaşların satmak amacıyla doğradıkları elmaları kurutmak için yaya kaldırımlarını kullanması ilginç görüntülere neden oldu.

İlçenin caddeleri ile sokak aralarında, her yıl olduğu gibi kurutulmak üzere doğranan elmalar kaldırımların bazı bölümlerine serildi. Kaldırımlar adeta elma kurutma alanına dönüşürken, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Öte yandan, kaldırımların yaya geçişine ayrılan alanlar olması nedeniyle kurutma işlemlerinin yayaların kullanımını da etkileyebildiği belirtildi.