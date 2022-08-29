Karbasan köyündeki adaçayı üretimi 75 tona ulaştı - Son Dakika
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Karbasan köyündeki adaçayı üretimi 75 tona ulaştı

29.08.2022 10:43
Karbasan köyündeki adaçayı üretimi 75 tona ulaştı

Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde hasat sonrası adaçayı üretimi 75 tonu aştı.

Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde hasat sonrası adaçayı üretimi 75 tonu aştı.

Karbasan köyünde adaçayı yetiştiriciliğine ilk kez 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile 25 yetiştiricinin 52 dekar alanda başlandığına vurgu yapan Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya," 6 yıllık dönemde İl Özel İdare kaynaklı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde verilen desteklerle adaçayı çiftçilerimizin gelir kaynağı haline geldi. Şu anda köyümüzde adaçayı ekili alan yaklaşık 300 dekarı aştı. Bu yılki hasat sonrası adaçayı üretimi 75 ton dolaylarında gerçekleşti. Adaçayını kalitesine göre yaş olarak kilosunu 4- 5 TL'den, kurutulmuş adaçayının kilosunu ise 15-17 TL'den İzmir ve Manisa'dan gelen alıcılara satıyoruz. Köyümüzde 60'dan fazla aile adaçayı üretim işiyle uğraşmakta ve geçimini adaçayından sağlamaktadır. Devletimizden bizlere fide desteğini arttırmasını istiyoruz. Böylece hem adaçayı üretimi, hem de üretici sayısı artacaktır" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karbasan, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karbasan köyündeki adaçayı üretimi 75 tona ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karbasan köyündeki adaçayı üretimi 75 tona ulaştı - Son Dakika
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