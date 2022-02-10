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Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi - Son Dakika

Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi

10.02.2022 10:01
Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 8 daimi işçi için kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlükleri bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 8 daimi işçi için kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda yapılan kura çekimine Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Personel Şube Müdürü Erkan Gülmez, Orman Bölge Müdürlüğü görevli personeli ile müracaatta bulunan işçi adayları katıldı.

Kura çekilişinin açılışında konuşan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Bölge Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek daimi işçi alımına müracaat eden tüm işçi adaylarına başarılar diledi.

5 engelli, 3 eski hükümlü/terörle mücadelede yaralanan (TMY) statüsünde işçi olmak üzere toplamda 8 daimi işçi alımı için Kütahya 2. Noteri huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonrası, engelli işçi, eski hükümlü-TMY (Orman İşçisi) meslek kodlarına başvuran ve asil ve öncelikli aday olarak belirlenenler ile yedek adaylar kurum sitesinde yayınlanarak, gerekli bilgilendirme ve evrakların teslimi ile ilgili açıklama yapıldı. - KÜTAHYA

Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi
Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi
Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi
Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi

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Orman Bölge Müdürlüğü, İstihdam, Kütahya, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi - Son Dakika
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