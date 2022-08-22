Eski linyit sahaları lavanta kokacak

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı çalışmalar ile Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesi Hamitabat Mahallesi'nde eski linyit sahasını lavanta tarlalarıyla turizme kazandırıyor.

Eski maden sahalarının ağaçlandırılmasını sağlayan kurum, yıllarca işletildikten sonra terk edilen alanları yeniden yeşille buluşturuyor. 2004 yılından bu yana Tunçbilek Beldesi Hamitabat Mahalle Muhtarı olan Ahmet Yaşar, yapılan lavanta bahçeleri ile ilgili bilgiler aktardı. Muhtar Yaşar yaptığı açıklamada, "Buralar yıllarca hafriyat sahası olarak kullanıldı. Arazide çamdır, ağaçtır hiçbirşey yoktu. Orman işletmemiz Bal lavanta ormanı yaptı. 200'e yakın arı kovanı konuldu ve değerlendirildi buralar. Yaklaşık 50 dönüm arazinin 20 dönümüne yakını lavanta yapıldı, diğer bölümlerde ise badem, erik, armut gibi fidanlar dikildi ve meyveleri olmaya başladı" diyerek Orman Müdürlüğüne teşekkür etti. - KÜTAHYA