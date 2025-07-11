Kütahya OSB\'de Yeni Akaryakıt İstasyonu Hizmete Açıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan akaryakıt istasyonu, sanayicilerin hizmetine sunuldu. Kütahya OSB Yönetim Kurulu üyeleri, gerçekleştirilen toplantının ardından istasyonu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve tesiste incelemelerde bulundu.

Organize Sanayi Bölgelerinin sadece üretim değil, aynı zamanda lojistik ve altyapı anlamında da güçlü bir yapıya sahip olması gerektiğine inanan Kütahya OSB, bu yatırımla firmalara zaman tasarrufu, operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor. Yeni açılan akaryakıt istasyonu, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren firmaların araç filolarına ve lojistik süreçlerine önemli katkılar sunacak.

7/24 hizmet verecek şekilde planlanan akaryakıt istasyonu, sadece yakıt ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, bünyesinde yer alan self servis oto yıkama ünitesi, market ve kahve standı gibi imkanlarla da sanayi bölgesindeki araç sürücülerine konforlu bir mola alanı sunuyor. Modern yapısıyla dikkat çeken istasyon, OSB'nin hizmet altyapısına önemli bir katkı sağlıyor.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayicimizin üretim gücünü desteklemenin yanı sıra, ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere kolay ve hızlı erişimini sağlamak temel önceliğimizdir. Hizmete açılan akaryakıt istasyonu, yalnızca yakıt ikmali yapılan bir nokta değil; aynı zamanda içerisinde yer alan oto yıkama, market ve kahve standı gibi imkanlarla sürücülerimize 7 gün 24 saat hizmet sunacak donanımlı bir yaşam alanıdır. Bu yatırım, hem zaman hem maliyet açısından firmalarımıza avantaj sağlayacak, lojistik süreçleri daha verimli hale getirecektir. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ni her yönüyle güçlü ve yaşanabilir bir üretim merkezine dönüştürme hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm sanayi camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA