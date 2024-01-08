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Kütahya Pazarlar ilçesinde yıkıma yüz tutmuş yol kenarındaki duvarlar yeniden yapılıyor - Son Dakika
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Kütahya Pazarlar ilçesinde yıkıma yüz tutmuş yol kenarındaki duvarlar yeniden yapılıyor

Pazarlar Belediyesi Fen İşyeri Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmalarla, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinin Yakuplar Mahallesinde kullanım ömrünü tamamlamış olan yol kenarındaki istinat duvarları yeniden yapılıyor. Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, bu çalışmaların vatandaşların can güvenliğini tehdit eden duvarları yenileyerek geleceğe miras bırakmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, çalışmalara destek veren ustalara ve dualarını eksik etmeyen hemşehrilerine teşekkür etti.

Kütahya Pazarlar ilçesinde yıkıma yüz tutmuş yol kenarındaki duvarlar yeniden yapılıyor
08.01.2024 - 11:20,
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinin Yakuplar Mahallesinde yıkıma yüz tutmuş yol kenarındaki duvarlar yeniden yapılıyor.

Pazarlar Belediyesi Fen İşyeri Müdürlüğünün organizesinde kullanım ömrünü tamamlamış olan yol kenarındaki istinat duvarları yeniden yapılıyor.

Bu konuda bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "İlçemiz Yakuplar mahallemizde kullanım ömrünü tamamlamış, yıkıma yüz tutmuş vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden yol kenarı istinat duvarlarını yeniliyoruz. Geleceğe miras kalacak yeni sanat yapılarımız halkımıza hayırlı olsun. Ayrıca ustalarımıza, bizlere destek veren ve dualarını eksik etmeyen hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kütahya Pazarlar ilçesinde yıkıma yüz tutmuş yol kenarındaki duvarlar yeniden yapılıyor - Son Dakika


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