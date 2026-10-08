Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü Çamlıca Sarımsağının coğrafi işaret tesciline çalışıyor

Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü Çamlıca Sarımsağının coğrafi işaret tesciline çalışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Domaniç Çamlıca Sarımsağının mineral içeriği ve kalite özellikleri, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün paydaş olduğu çalışmalarda analiz ediliyor. Amaç, ürünün coğrafi işaret tescili alması, yerel üretimin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır.
Kütahya'nın önemli tarımsal değerleri arasında yer alan Domaniç 'Çamlıca Sarımsağının' kendine özgü özelliklerinin bilimsel olarak ortaya konulması ve coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de paydaşları arasında yer aldığı çalışmalar kapsamında, Çamlıca Sarımsağının mineral içeriği ve kalite özelliklerinin belirlenmesine yönelik analizler gerçekleştiriliyor.
Yürütülen çalışmalarla yöreye özgü sarımsağın karakteristik özelliklerinin bilimsel verilerle ortaya konulması, yerel üretimin korunması ve ürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
Çalışmalar, Domaniç Çamlıca Sarımsağının coğrafi işaretle tescillenerek Kütahya'nın tarımsal marka değerlerinden biri haline gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.
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