Kütahya Tarım ve Orman Müdürlüğü Çamlıca Sarımsağının coğrafi işaret tesciline çalışıyor

Kütahya'nın önemli tarımsal değerleri arasında yer alan Domaniç 'Çamlıca Sarımsağının' kendine özgü özelliklerinin bilimsel olarak ortaya konulması ve coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de paydaşları arasında yer aldığı çalışmalar kapsamında, Çamlıca Sarımsağının mineral içeriği ve kalite özelliklerinin belirlenmesine yönelik analizler gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarla yöreye özgü sarımsağın karakteristik özelliklerinin bilimsel verilerle ortaya konulması, yerel üretimin korunması ve ürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Çalışmalar, Domaniç Çamlıca Sarımsağının coğrafi işaretle tescillenerek Kütahya'nın tarımsal marka değerlerinden biri haline gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.