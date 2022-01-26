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Kütahya Tasarım Teknokent'in iki projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

Kütahya Tasarım Teknokent'in iki projesine TÜBİTAK'tan destek

26.01.2022 14:59
Kütahya Tasarım Teknokent'in iki projesine TÜBİTAK'tan destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hilmi Yurdakul'un Kütahya Tasarım Teknokent bünyesinde etkinlik gösteren "TecroCream" adlı şirketin projesinin TÜBİTAK'tan iki ayrı destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hilmi Yurdakul'un Kütahya Tasarım Teknokent bünyesinde etkinlik gösteren "TecroCream" adlı şirketin projesinin TÜBİTAK'tan iki ayrı destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Fakültedeki görevine ek olarak Kütahya Tasarım Teknokent A.Ş. girişimcisi olan Prof. Dr. Hilmi Yurdakul'un Türkiye'deki otomotiv üretim sanayisinde de kullanılan çeşitli ithal yapısal seramiklerin yerlileştirilmesi üzerine hazırladığı iki farklı projesi, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmeye layık bulundu.

Konuyla ilgili Kütahya Tasarım Teknokent'ten yapılan açıklamada," Desteklenen 1501-Sanayi Ar-Ge projesinde, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Hasan Göçmez, Makine Mühendisliğine görev yapan akademisyenimizden Dr. Öğr. Üyesi Feridun Karakoç ve Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Arife Yurdakul da ayrıca araştırmacı olarak görev alacaklar. Bu projede, yurt dışından satın alınan ve yüksek mukavemetli çelik ve demir dışı metal alaşımlarının yüksek hızlarda işlenmesini sağlayan karbondioksit (CO2) ve fiber lazer kesim cihazlarının kesme başlıklarında kullanılan yalıtkan ve yüksek dayanımlı seramik nozüller ülkemizde ilk defa geliştirilip yerlileştirilerek otomotiv imalat sanayinin kullanımına sunulacaktır. Geliştirilen yerli seramik nozüllerin saha çalışmaları kapsamındaki lazer kesme performansları, yine ülkemizin önemli otomotiv üretim tesislerinde gerçekleştirilecektir. Desteklenen 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Projesinde ise Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Doç. Dr. Arife Yurdakul ile birlikte yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıkları projeksiyon kaynak cihazlarında kullanılan seramik merkezleme pimleri ile ilgili gerçekleştirilen geniş çalışmalarını bu projeye aktaracaklar. İthal muadil seramik merkezleme pimlerinden çok daha yüksek mekanik ve aşınma direnci sergileyen ve düşük maliyetli süreçlerle üretilebilmeye açık yeni nesil seramik kompozitlerin geliştirilmesi bu çalışmanın hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Sonrasında üretilecek bu yeni kompozitler, alüminyum ve çeşitli çelik alaşımlarına yüksek adhezyonlu punto kaynağı yapabilen merkezleme pimi formunda ülkemizin önemli otomobil imalat fabrikaları ve yan sanayisinde yeni bir ürün şeklinde kullanıma sunulacak. TÜBİTAK'tan kazandığı iki farklı destekle bizi gururlandıran Teknokent firmamızın çalışanlarını ve öğretim üyemiz Prof. Dr. Yurdakul'u tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA

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Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Seramik, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya Tasarım Teknokent'in iki projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kütahya Tasarım Teknokent'in iki projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika
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