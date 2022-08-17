Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 6,50 lira, en yüksek 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

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