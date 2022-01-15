Kütahya'ya 2022 yılında 233 milyon TL'lik 3 yeni proje

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya'dan 233 milyon TL tutarında 3 yeni projenin daha Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2022 Yatırım Proje planına dahil edildiğini belirtti.

Yeni projelerin Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Resmi Gazete'de yayımlanarak 2022 Yatırım Proje Planına dahil edilen Simav Dağardı Göleti ve Sulama Projesinin 196 milyon TL, Gediz Murat Dağı Barajı ve Sulama Projesinin 16 Milyon TL ve Altıntaş Beşkarış Barajı Sulama 3. Kısmın 21 milyon TL olduğunu söyledi.

Başkan Ceyhun, "Desteklerinden dolayı Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, süreci yakından takip ettiğimiz milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e, ilçe başkanlarımıza ile bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA