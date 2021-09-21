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KUTO Danışmanlık hizmetleriyle üyelerine tam destek oluyor - Son Dakika

KUTO Danışmanlık hizmetleriyle üyelerine tam destek oluyor

21.09.2021 08:30
KUTO Danışmanlık hizmetleriyle üyelerine tam destek oluyor, System.String[]

Üyelerine hizmette sınır tanımayan Kuşadası Ticaret Odası, verdiği danışmanlık hizmetleriyle de üyelerine tam destek oluyor.

Üyelerine hizmette sınır tanımayan Kuşadası Ticaret Odası, verdiği danışmanlık hizmetleriyle de üyelerine tam destek oluyor.

Kuşadası Ticaret Odası; üyelerinin işlerini geliştirmek, dış pazarlara açılmalarını sağlamak, karşılaştıkları hukuki sorunlar, devlet destekleri gibi üyelerinin yararı doğrultusunda pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.

KOSGEB temsilciliği ile binlerce üyesinin kaydını yapan, güncelleyen ve desteklerinden yararlanmalarını sağlayan Kuşadası Ticaret Odası'nın, Dış Ticaret İstihbaratı Birimi ile üyeleri doğru dış pazarlara yönlendiriliyor, mesleki yeterlilik belgeleri, marka tescil belgeleri hakkında bilgi veriliyor. Kredi kayıt bürosu ve Ata Karnesi işlemleriyle ilgili de hizmet alan Oda üyelerine, karşılaştıkları hukuki sorunlarla ilgili düzenli olarak hukuk danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Merkezinin açılmasında öncülük eden ve açılmadan önce uzun yıllar İŞKUR temsilciliğiyle de tüm Kuşadası'nın hizmetinde olan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Üyelerimizin yararına olacak, işlerini geliştirecek pek çok konuda danışmanlık hizmeti veriyor ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunların en başında yıllarca İŞKUR ve KOSGEB geldi. Hukuk, dış ticaret, mesleki yeterlilik gibi pek çok farklı konularda üyelerimize danışmanlık desteğimiz devam ediyor. Oda bünyemizde Ata karnesi işlemleri yapılıyor, üyelerimiz doğru dış pazarlara yönlendiriliyor, günümüzde en önemli konulardan biri olan marka tescili hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Amacımız üyelerimizin işlerini kolaylaştırmak, sorunlarına çözüm bulmak, fayda sağlayabilecekleri konularda bilgilendirme yaparak yararlanmalarını sağlamak. Her zaman dile getirdiğimiz gibi Oda olarak resmi görevlerimizin yanında, ticaretlerini ve ekonomik güçlerini arttırmak için üyelerimizin ve tüm Kuşadası'nın hizmetindeyiz" dedi. - AYDIN

KUTO Danışmanlık hizmetleriyle üyelerine tam destek oluyor
KUTO Danışmanlık hizmetleriyle üyelerine tam destek oluyor
KUTO Danışmanlık hizmetleriyle üyelerine tam destek oluyor

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası, Ticaret, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUTO Danışmanlık hizmetleriyle üyelerine tam destek oluyor - Son Dakika Ekonomi


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