KUTO Otelciler seçimleri Aydın İl Seçim Kurulu kararıyla 9 Kasım\'da yenilenecek

Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) 1. Meslek Komitesi (Otelciler) seçimlerinin yenilenmesine karar verildi.

KUTO tarafından yapılan duyuruda, 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 1. Meslek Komitesi ve bu gruba ait meclis üyeliği seçimlerinin Aydın İl Seçim Kurulu kararı doğrultusunda iptal edildiği bildirildi. Karar kapsamında seçimlerin 9 Kasım 2026 tarihinde yeniden yapılacağı belirtildi. Yeni süreçte seçmen listelerinin yeniden ilan edilmesi ve güncellenmesi dahil tüm seçim işlemleri tekrar yürütülecek. KUTO'da 3 Ekim'de yapılan seçimde mevcut Başkan Serdar Akdoğan'ın listesi ile Anıl Metin Oto'nun listesi arasında bir oy farkı oluşmuş, sonuçların ardından yapılan itiraz süreci seçimlerin yenilenmesi kararıyla sonuçlanmıştı. Otelciler Komitesi üyeleri, 9 Kasım'da yeniden sandık başına giderek yeni dönem temsilcilerini belirleyecek.