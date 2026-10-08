KUTO Otelciler seçimleri Aydın İl Seçim Kurulu kararıyla 9 Kasım\'da yenilenecek

KUTO Otelciler seçimleri Aydın İl Seçim Kurulu kararıyla 9 Kasım'da yenilenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KUTO 1. Meslek Komitesi (Otelciler) seçimleri, 3 Ekim'de yapılan seçimlerin Aydın İl Seçim Kurulu kararıyla iptali üzerine 9 Kasım'da yeniden yapılacak. Komite üyeleri, seçmen listelerinin güncelleneceği süreçte yeni dönem temsilcilerini belirlemek için sandık başına gidecek.
Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) 1. Meslek Komitesi (Otelciler) seçimlerinin yenilenmesine karar verildi.
KUTO tarafından yapılan duyuruda, 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 1. Meslek Komitesi ve bu gruba ait meclis üyeliği seçimlerinin Aydın İl Seçim Kurulu kararı doğrultusunda iptal edildiği bildirildi. Karar kapsamında seçimlerin 9 Kasım 2026 tarihinde yeniden yapılacağı belirtildi. Yeni süreçte seçmen listelerinin yeniden ilan edilmesi ve güncellenmesi dahil tüm seçim işlemleri tekrar yürütülecek. KUTO'da 3 Ekim'de yapılan seçimde mevcut Başkan Serdar Akdoğan'ın listesi ile Anıl Metin Oto'nun listesi arasında bir oy farkı oluşmuş, sonuçların ardından yapılan itiraz süreci seçimlerin yenilenmesi kararıyla sonuçlanmıştı. Otelciler Komitesi üyeleri, 9 Kasım'da yeniden sandık başına giderek yeni dönem temsilcilerini belirleyecek.
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