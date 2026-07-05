KUTSO\'dan Sürdürülebilir Kalkınma Adımı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda oluşturduğu Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ile Kütahya'nın ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak yeni bir süreci başlattı. Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturan çalışma grubunun ilk resmi toplantısı KUTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat'ın öncülüğünde oluşturulan çalışma grubunun açılışında, Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Başkanı Emin Yüce ile Başkan Yardımcıları Semra Tozaraydın ve Ahmet Saner Gönül, grubun hedefleri, çalışma alanları ve yol haritası hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplam 33 üyeden oluşan çalışma grubunda KUTSO'nun yanı sıra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kütahya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. ile kentin önde gelen sanayi kuruluşları, teknoloji firmaları, kooperatifler ve özel sektör temsilcileri yer aldı. Oluşturulan yapı ile kamu, üniversite ve özel sektör arasında sürdürülebilir kalkınma alanında ortak akıl ve güçlü iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar iki ana başlıkta yürütülecek

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu faaliyetlerini iki temel çalışma grubu üzerinden sürdürecek. İkiz Dönüşüm Çalışma Grubu; yeşil dönüşüm, dijitalleşme, karbon ayak izinin azaltılması, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve üretim süreçlerinin dijital dönüşümüne odaklanacak. Kadın-Erkek Eşitliği, Sosyal Etki ve Toplumsal Dayanıklılık Çalışma Grubu ise kadınların ekonomik hayata katılımı, kapsayıcı büyüme, sosyal dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal boyutuna yönelik çalışmalar yürütecek.

Emin Yüce: "İş dünyasını geleceğe hazırlayacağız"

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Başkanı Emin Yüce, çalışma grubunun temel hedefinin Kütahya iş dünyasını değişen küresel ticaret dinamiklerine hazırlamak olduğunu belirtti. Sürdürülebilirliğin artık işletmeler için stratejik bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Yüce, veri temelli bir yaklaşımla firmaların ihtiyaçlarını analiz edeceklerini, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik edeceklerini söyledi.

"Sürdürülebilirliğin merkezinde insan var"

Başkan Yardımcısı Semra Tozaraydın da sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm süreci olduğuna dikkat çekti. Kadın-erkek eşitliği, sosyal etki ve toplumsal dayanıklılık alanlarında yürütülecek çalışmalarla iş dünyasında kapsayıcılığı artırmayı, sosyal refahı güçlendirmeyi ve Kütahya'nın daha dirençli bir toplum yapısına kavuşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Yeşil ve dijital dönüşüm birlikte ele alınacak

Başkan Yardımcısı Ahmet Saner Gönül ise küresel ticarette rekabet gücünün artırılması için yeşil ve dijital dönüşümün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve uluslararası tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüme dikkat çeken Gönül, karbon ayak izinin azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık yönetiminin geliştirilmesi ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılması konularında çalışma grubunun yol gösterici görev üstleneceğini ifade etti.

Kütahya için sürdürülebilirlik yol haritası hazırlanacak

Toplantıda, Kütahya'nın sürdürülebilirlik alanındaki mevcut durumu, ihtiyaç analizleri, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) göstergeleri, öncelikli çalışma alanları, faaliyet planı ve raporlama süreci ele alındı. Ayrıca ikiz dönüşüm ve sosyal dayanıklılık başlıklarında ilk dönem öncelikleri değerlendirildi.

KUTSO Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun, bilimsel veriler ışığında hazırlanacak sürdürülebilirlik raporuyla Kütahya'nın çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlaması, kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğini güçlendirmesi ve ilin gelecek vizyonuna yön vermesi hedefleniyor. - KÜTAHYA