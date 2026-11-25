AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve Adil Biçer, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) yönetimine iadeiziyarette bulundu ve yeni görevleri nedeniyle hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Kütahya'nın ekonomik gelişimi, sanayi ve ticaret alanındaki potansiyeli ile iş dünyasının beklentileri ele alındı.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve Adil Biçer, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emin Yüce ve Tolga Eskioğlu ile Meclis Başkanı Fatih Alkış'ı ziyaret etti. KUTSO yönetimine yapılan iadeiziyarette milletvekilleri, oda yönetiminin yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyarette, Kütahya'nın ekonomik ve ticari geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Kütahya ekonomisinin gelişimi masaya yatırıldı

Görüşmede Kütahya'nın ekonomik gelişimi, sanayi ve ticaret alanındaki mevcut potansiyeli, kentte faaliyet gösteren işletmelerin durumu ve iş dünyasının beklentileri ele alındı. Şehrin üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi ve ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine ilişkin konularda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmede ayrıca Kütahya'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar ve şehrin geleceğine değer katacak projeler de değerlendirildi; görüşmenin verimli geçtiği belirtildi. Milletvekilleri ile KUTSO yönetimi, kent ekonomisinin gelişmesi ve iş dünyasının beklentilerinin karşılanmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve Adil Biçer, ziyaret sırasında gösterilen ilgi, nazik ev sahipliği ve misafirperverlik nedeniyle KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve oda yönetimine teşekkür etti.

Milletvekilleri, Argat ve beraberindeki yöneticilere görevlerinde başarılar dileyerek ziyaretlerini tamamladı.