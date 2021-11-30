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Kuveyt Türk ile Param iş birliğine gitti - Son Dakika

Kuveyt Türk ile Param iş birliğine gitti

30.11.2021 11:34
Kuveyt Türk ile Param iş birliğine gitti

Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ile finansal teknoloji şirketlerinden Param arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ile finansal teknoloji şirketlerinden Param arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, iş birliği anlaşması ile Kuveyt Türk, Param ekosistemine dahil oldu. Böylelikle Kuveyt Türk'ün CebimPOS ürününü kullanan işletmeler müşterilerine Param altyapısını kullanarak çok daha geniş bir ağ üzerinden avantajlar sunarken, 22 banka ve 9 kart markası üzerinden taksitli işlem yapabilecek. Param ise Kuveyt Türk'ün geniş müşteri ağından faydalanacak.

Açıklamada imza törenindeki yaptığı konuşmasına yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, Param altyapısını kullanarak müşterilerine çok daha geniş bir ekosistemin içinde hizmet vereceklerini belirterek, Kuveyt Türk olarak işletmelerin yanında olmaya ve esnek çözümler sunmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda başlattıkları CebimPOS hizmetinin sahada yoğun satış yapan firmalara büyük kolaylık sağladığını kaydeden Delipoyraz, "Şimdi bir adım daha attık, bugüne kadar müşterilerimiz yalnızca Kuveyt Türk kartları üzerinden taksit yapabiliyorken bu iş birliği sayesinde tüm banka kartlarından taksit yapabilir hale gelecek. Böylece, 22 banka ve 9 kart markasını daha Kuveyt Türk müşterilerinin taksit sistemine dahil etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Param Kurucusu Emin Can Yılmaz da Kuveyt Türk gibi Türkiye'nin köklü finans kuruluşlarından biriyle iş birliğine gitmenin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde bankaların üstlendiği tahsilat, ödeme, mikro kredilendirme gibi pek çok işte FinTech'ler de önemli roller üstlenecek. Dünyada bu dönüşüm başladı, ülkemizde de hızla ilerliyor.

Şuan Türkiye'nin lider finansal teknoloji kuruluşu olarak, dijital bir bankadan beklenen her hizmeti verebilme vizyonuyla kurulduk. ParamPOS; ParamKart, ParamKredi ürünlerimiz ile bugün kurumsal ve bireysel müşterilerimize uçtan uca finansal hizmetler sunuyoruz. Hedefimiz 2024 yılına kadar bankalar dahil tüm finansal kuruluşlar sıralamasında ilk 10'a girebilmek. Kuveyt Türk, bu yolda bize büyük bir güç verecek"

Kuveyt Türk ile Param iş birliğine gitti
Kuveyt Türk ile Param iş birliğine gitti

Kuveyt Türk, Türkiye, Finans, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk ile Param iş birliğine gitti - Son Dakika Ekonomi


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