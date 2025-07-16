Kuveyt Türk'ten 11. Lonca Dönemi Girişimleri - Son Dakika
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Ekonomi

Kuveyt Türk'ten 11. Lonca Dönemi Girişimleri

16.07.2025 13:13
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Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 11. dönemine 13 teknoloji girişimi seçildi, 300 bin lira destek verilecek.

Kuveyt Türk'ün girişimcilik ekosistemine kazandırdığı Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 11. dönemine katılacak girişimler belli oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, teknoloji odaklı girişimlere yol arkadaşlığı eden Lonca Girişimcilik Merkezi, bugüne dek 100'e yakın girişimin büyüme yolculuğuna destek sağladı.

Her dönem artan destekleriyle girişimlerin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesine katkı sunan merkez, ekosistemde üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Bu dönem 500'e yakın başvuru arasından seçilen Deeployed, GenAIus, Harmony AI, Aposkal, Fintela AI, Marqby, Holtzi, Actins AI, DigiBroX, Beekod, Kampbu, Sophy ve FugeVet girişimleri teknoloji tabanlı çözümleri ve ölçeklenebilir iş modelleriyle dikkati çekiyor.

Yeni dönemde, yapay zekadan finansal teknolojilere, perakendeden sigortacılığa kadar farklı alanlarda teknoloji geliştiren 13 girişime Lonca çatısı altında 6 ay boyunca hızlandırma desteği ve 300 bin liraya kadar nakit hibe sunulacak.

Girişimler, Kuveyt Türk'ün API servislerinden faydalanarak ürünlerini geliştirme imkanı bulacak, açık ofis alanlarından yararlanabilecek ve Kuveyt Türk ile potansiyel işbirlikleri geliştirebilecek. Ayrıca, girişimlerin ekosistemde daha fazla görünürlük kazanması için etkinlik ve fuar katılımlarında da destek sunulacak.

"Ülkemizin girişimcilik potansiyelini birlikte büyütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, Lonca Girişimcilik Merkezi'nde teknoloji odaklı girişimleri destekleyerek, sadece finans sektörüne değil, birçok farklı alana katma değer sağladıklarını belirtti.

Yapay zekadan finansal teknolojilere, hukuk teknolojilerinden SaaS çözümlere kadar uzanan geniş bir yelpazede girişimlere kapılarını açtıklarını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Ülkemizin girişimcilik potansiyelini birlikte büyütüyoruz. Girişimlerle işbirliği ve entegrasyonu önceliklendirerek, onların hizmet sunduğu farklı ekosistemlere Kuveyt Türk'ün API servisleri ve dijital bankacılık çözümlerini ulaştırmayı hedefliyoruz. Yeni dönem girişimlerimiz arasında Ankara merkezli faaliyet gösteren 5 girişim bulunuyor. Farklı şehirlerdeki girişimler ve ekosistem paydaşlarıyla işbirlikleri geliştirerek yerel ve küresel ölçekte daha kapsayıcı bir etki oluşturmak, programımızın öncelikleri arasında yer alıyor. 11. dönemimize seçilen 13 girişimimizi yürekten tebrik ediyor, onlarla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Kuveyt Türk olarak girişimlerimizin her zaman yanında olmaya, birlikte üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kuveyt Türk, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ten 11. Lonca Dönemi Girişimleri - Son Dakika

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