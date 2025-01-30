Kuveyt Türk\'ten Yeni Nesil Kampüs Kart

Ekonomi

Kuveyt Türk, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile imzaladığı protokol kapsamında "Yeni Nesil Kampüs Kart Sistemi"ni hayata geçiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işbirliği, öğrenci ve personelin yemekhane, otopark, yurt giriş-çıkış, kütüphane kullanımı ve güvenlik kontrolleri gibi tüm hizmetlerden tek bir kartla faydalanmasına olanak tanıyor.

Sistem, fiziksel kartın yanı sıra mobil uygulama üzerinden karekod veya NFC ile işlem yapma imkanı da sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Üniversitenin kendi sunucularında çalışacak olan sistem, verilerin dışarı çıkmasını engelleyerek, güvenliği ön planda tutuyor. Bununla birlikte, yazılım, donanım ve bakım hizmetlerinin ücretsiz sağlanması sayesinde kampüsün dijitalleşme süreçlerine destek sunuyor.

Proje kapsamında hazırlanan mobil uygulama, bakiye yükleme, yemek kampanyalarına erişim ve duyurular gibi birçok avantajı da beraberinde getiriyor.

Banka, kart sistemiyle sadece dijitalleşme alanında değil, sosyal fayda alanında da önemli bir adım atıyor. "Askıda Yemek" özelliğiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler, ücretsiz yemek imkanından faydalanabiliyor. Bu özellik, kampüs yaşamını daha kapsayıcı hale getirirken, bankanın toplumsal fayda odaklı yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Pazarlama Grup Müdürü Ali Bağatır, işbirliğiyle kampüste dijitalleşmeyi artıracak sistemi hayata geçirdiklerini belirterek, "İşbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kuveyt Türk olarak üniversitelerle yaptığımız işbirliklerinin gençlere daha fazla değer katacağı bilinciyle, bu tür işbirliklerini artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise kampüsü dijital çağın gereksinimlerine uygun hale getirdiklerini vurgulayarak, projenin kampüs içerisindeki günlük yaşamı kolaylaştıracağını ve dijitalleşme adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.