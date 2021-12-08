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Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi

08.12.2021 14:36
Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, kuyumcu esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, kuyumcu esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Diyarbakır'da yapılacak olan Kuyumcular Odası Başkanlık seçimi için aday olan Şeyhmus Türkan, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sur ilçesindeki tarihi kuyumcular çarşısındaki esnafı ziyaret eden başkan adayı Türkan, sorun ve sıkıntıları dinleyerek çözüm için aday olduğunu söyledi.

Aday olmasının tek nedeninin kuyumcu işletmecilerinin sorunlarına bir nebze olsun ortak olmak olduğunu aktaran Türkan, kendilerine destek verilmesi durumunda başkan seçildikten sonra sorunlara çözüm için çalışmalar yapacağının altını çizdi. - DİYARBAKIR

Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi
Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi
Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi
Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi
Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi

Diyarbakır, Kuyumcu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika Ekonomi


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