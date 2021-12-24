Kuyumcuların yetki belgesi alma süresi 6 ay uzatıldı

Kuyumculukla uğraşacakların yetki belgesi alması için yıl sonunda dolan süre, 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılırken ustalık belgesi şartı da kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuyumculuk yetki belgesi alma süresi 31 Aralık'tan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

Kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30 Haziran 2022'ye kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, ilgili maddelerde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecek.

Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31 Aralık 2022'ye kadar Bilgi Sistemi'ne aktarılmaması veya Ticaret Bakanlığı il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek.