Bir kuyumcu, 1 yıllık zekâtını hesaplatmak isteyen müşterisinin altınlarını tarttığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda yapılan hesap, ortaya çıkan rakamlarla dikkat çekti.
Kuyumcu, müşterisine yaptığı hesaplamada, altınların bozdurulması halinde 17 milyon 124 bin 640 TL nakit alınabileceğini ifade etti. Altınların güncel piyasa değerine göre yapılan bu hesap, izleyenleri şaşırttı.
Paylaşımda, söz konusu altınlara karşılık düşen 1 yıllık zekat tutarının ise 428 bin 120 TL olduğu belirtildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.
Paylaşım, altın fiyatları ve zekat hesaplamalarına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?