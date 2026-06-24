Bilgi Buzkıranı: Kuzey Kutbu'na öğrenci seçkisi - Son Dakika
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Bilgi Buzkıranı: Kuzey Kutbu'na öğrenci seçkisi

24.06.2026 14:32
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Rosatom'un desteklediği 'Bilgi Buzkıranı' projesi kapsamında öğrenciler Kuzey Kutbu'na gidecek.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen uluslararası bilim ve eğitim projesi "Bilgi Buzkıranı" kapsamında Kuzey Kutbu'na düzenlenecek keşif gezisine katılacak öğrenciler belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Atom Müzesi'nde düzenlenen törende, ağustosta "50 Let Pobedy" (Zaferin 50. Yılı) nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na gerçekleştirilecek keşif gezisine katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri açıklandı.

Yarışmanın uluslararası kategorisinde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkeden 14-16 yaş aralığındaki yaklaşık 5 bin öğrenci Kuzey Kutbu'na düzenlenecek keşif gezisine katılabilmek için yarıştı.

Yarışmaya en yüksek katılım 945 öğrenciyle Kazakistan'dan gelirken, Kırgızistan'dan 827 ve Belarus'tan 464 öğrenci başvurdu. Bangladeş ve Myanmar da projeye yoğun ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldı.

5 Mayıs'ta başlayan yarışma süreci üç aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada katılımcılar fen bilimleri, ileri teknolojiler, nükleer enerji ve Arktik keşifleri alanlarındaki bilgilerini ölçen bilimsel bilgi yarışmasına katıldı. İkinci aşamada ise nükleer enerji sektörünün uzmanları tarafından verilen çevrimiçi seminerlerde Rosatom'un yenilikçi teknolojileri, Arktik deniz taşımacılığı ve nükleer enerjinin gelecekteki rolüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İlk iki aşamada elde edilen puanlara göre her ülkeden 10 finalist belirlenirken, finalistler "Nükleer teknolojiler bugün dünyayı nasıl değiştiriyor?" temalı yaratıcı çalışmalarını jüriye sundu. Çalışmalar uluslararası uzmanlardan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "Bilgi Buzkıranı-2026" uluslararası jüri üyesi ve MEPhI Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi öğrencisi Chanto Khyn, Bilgi Buzkıranı gibi girişimlerin gençlerin nükleer teknolojilere ve bilim-teknoloji alanındaki mesleklere ilgi duymasında son derece önemli rol oynadığını belirtti.

Khyn, bu tür projelerin öğrencilerin bilimi karmaşık ve uzak bir alan olarak değil, canlı, çağdaş ve gelecek vaat eden bir dünya olarak görmelerini sağladığını ifade ederek, "Katılımcılar, bilgi birikiminin, mühendislik yaklaşımının ve uluslararası iş birliğinin günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den finalist Alper Tapkı da Kuzey Kutbu'na gitme fırsatı yakaladığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek, dünyanın farklı ülkelerinden yaşıtlarıyla birlikte böyle özel bir yolculuğa çıkacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını kaydetti.

Uluslararası Arktik keşif gezisi kapsamında öğrenciler Kuzey Kutbu'nu ziyaret etmenin yanı sıra Arktik bölgesi hakkında kapsamlı bilgi edinme, modern nükleer teknolojileri yakından tanıma ve Rosatom tarafından işletilen dünyanın tek nükleer buzkıran filosunun çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Nükleer buzkıran gemisinde öğrencileri, Rusya ve farklı ülkelerden gelen nükleer enerji uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek kapsamlı bir bilim ve eğitim programı bekliyor. Program kapsamında konferanslar, uygulamalı atölyeler, bilimsel deneyler ve çeşitli etkileşimli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilgi Buzkıranı: Kuzey Kutbu'na öğrenci seçkisi - Son Dakika

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