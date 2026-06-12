Kuzey Makedonya'dan Türk Şirketlerine Yatırım Teşviki - Son Dakika
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Kuzey Makedonya'dan Türk Şirketlerine Yatırım Teşviki

12.06.2026 12:12
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Bakan Sali, Türk şirketlerini AB fonlarından yararlanmaya teşvik etti ve ekonomik işbirliğini vurguladı.

???????Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, "Türk şirketlerini AB (Avrupa Birliği) fon araçlarından, IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) fonlarından, Batı Balkanlar Yatırım Çerçevesi'nden ve diğer Avrupa finansman mekanizmalarından doğan fırsatları aktif bir şekilde değerlendirmeye teşvik etmek istiyorum." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) İstanbul'da bir otelde düzenlediği Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Sali, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski, DEİK Başkanı Nail Olpak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Nick Hartmann ve çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Sali, burada yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak yatırımı, inovasyonu ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik eden istikrarlı, öngörülebilir ve rekabetçi bir iş ortamı yaratma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullanarak, Avrupa İşleri Bakanlığının, reform gündemi ve AB Batı Balkanlar Büyüme Planı'nın koordinesinde merkezi rol oynadığını belirtti.

Sali, "Türk şirketlerini AB fon araçlarından, IPA fonlarından, Batı Balkanlar Yatırım Çerçevesi'nden ve diğer Avrupa finansman mekanizmalarından doğan fırsatları aktif bir şekilde değerlendirmeye teşvik etmek istiyorum." yorumunu yaptı.

Kuzey Makedonya hükümetinin altyapı bağlantısallığına öncelik verdiğinden bahseden Sali, Koridor 8 ve Koridor 10 otoyol projelerinin ülkesine ve bölgeye ekonomik ve ticari anlamda katkıda bulunacağını söyledi.

Sali, Kuzey Makedonya'yı Adriyatik, Baltık ve Asya için lojistik merkezine çevirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, Türk şirketlerinin yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm ve modern teknolojiler alanındaki deneyim ve uzmanlığının ülkesinin gelişimine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

"Türkiye, en önemli ticari ortaklarımızdan biri"

Bakan Mucunski de stratejik ortak ve müttefik olan Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin karşılıklı saygı ve siyasi güvene dayalı bir ilişki kurduğuna dikkati çekerek, "Bu güçlü siyasi temel bir kazançtır ancak aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu temel artık şirketlerimiz ve vatandaşlarımız için daha da derin bir ekonomik işbirliğine, daha yüksek ticaret hacimlerine, daha fazla yatırıma ve daha somut fırsatlara dönüştürülmelidir." diye konuştu.

Ekonomi diplomasisinin dış politikanın temelinde yer aldığını dile getiren Mucunski, yatırım çekme, ihracatı destekleme ve şirketler arasında bağ kurma kabiliyetinin de diplomasinin parçası olduğuna işaret etti.

Mucunski, "Türkiye, en önemli ekonomik ve ticari ortaklarımızdan biri olmayı sürdürmektedir. Türk yatırımları, ekonomik kalkınmamıza önemli bir katkı sağlamıştır." ifadelerini kullanarak, 3 binden fazla Türk şirketinin ülkesindeki varlığının Türk iş dünyasının Kuzey Makedonya'nın geleceğine duyduğu güçlü güveni gösterdiğini söyledi.

İkili ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşmasının önemli bir mihenk taşı olduğuna dikkati çeken Mucunski, ekonomik ortaklığın ve karşılıklı yatırımların daha da geliştirilebileceğini vurguladı.

UNDP Bölge Direktör Yardımcısı Hartmann da forumun düzenlenmesinin Türkiye'nin Batı Balkanlar'la ilişkisine yönelik bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Kuzey Makedonya'nın 2024-2034 kalkınma stratejisinin iddialı ve azimli olduğuna dikkati çeken Hartmann, ülkenin kalkınma gündemini desteklemekten gurur duyduklarını aktardı.

Hartmann, "Bugün burada, bu salonda hem Türkiye'den hem de Kuzey Makedonya'dan sağlanan güçlü katılım; bölgesel iş birliği ve sınır ötesi yatırımlara yönelik artan ilginin net bir göstergesidir." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Makedonya, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuzey Makedonya'dan Türk Şirketlerine Yatırım Teşviki - Son Dakika

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