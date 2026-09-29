KUZKA 4 uzman personel alımında sözlü sınav tarihini ve aday listesini açıkladı - Son Dakika
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KUZKA 4 uzman personel alımında sözlü sınav tarihini ve aday listesini açıkladı

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KUZKA'nın 4 uzman personel alımında başvuru süreci tamamlandı ve sözlü sınava hak kazanan aday listesi yayımlandı. Sözlü sınav 15 Ekim 2026'da 10.00-17.00 saatleri arasında KUZKA Merkez Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek; adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın uzman personel alımına yönelik başvuru süreci tamamlandı. Sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 15 Ekim 2026 tarihinde sınava girecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından gerçekleştirilecek 4 uzman personel alımına ilişkin başvuru süreci tamamlanırken, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ve sınav tarihi ilan edildi. KUZKA tarafından 30 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan personel alım ilanı kapsamında başvurular 20 Ağustos-21 Eylül tarihleri arasında alındı. Başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı.

Sözlü sınav 15 Ekim'de

Sözlü yarışma sınavı, 15 Ekim 2026 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında KUZKA Merkez Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Adayların, kendileri için belirtilen sınav saatinden en az yarım saat önce Ajans binasında hazır bulunmaları bekleniyor. Sınava katılacak adayların yanlarında fotoğraflı kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulundurmaları gerekiyor.

Basın ve sosyal medya yoluyla kamuoyuna duyuruşan sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Adayların sınava ilişkin bilgileri Ajans web sayfasında yayımlanan "Sözlü Yarışma Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi"nden takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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