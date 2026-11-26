Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı kapsamında dördüncü dönemde destek alacak başarılı projeler açıklandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 9 Şubat 2026 tarihinde ilan edilen program, tarımsal kurum, kuruluş, birlik, kooperatif ve işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, ürünlerin belgelendirme ve coğrafi işaret süreçlerinin desteklenmesi, pazarlama yetkinliğinin artırılması ile yerel ürünlerin kalite ve üretim miktarının yükseltilmesini hedefliyor. Bu program kapsamında dördüncü dönemde başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Bu dönemde program çerçevesinde, yöreye has kanatlı hayvanların genetik ve kültürel mirasının ekonomik değere dönüştürülmesi ile coğrafi işaretli geleneksel dokuma ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlara hazırlanması amaçlanıyor.

Verilecek destek çerçevesinde öncelikle yöreye özgü kanatlı hayvanların ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla entegre iş analizi ve pazarlama stratejisi çalışmaları yürütülecek; böylece söz konusu ürünlerin bölge turizminin gelişimine katkısı ve kırsal kalkınmaya dönük potansiyeli güçlendirilecek. Destek kapsamında ayrıca yetiştiricilere eğitim ve danışmanlık desteği verilecek.

Bölgedeki coğrafi işaretli geleneksel dokuma ürünlerinin özgün nitelikleri korunarak ulusal ve uluslararası pazarlara hazırlanabilmesi için kooperatif üyesi üretici kadınlara markalaşma, ürün geliştirme, ihracat, hedef pazar araştırması ve uluslararası iş bağlantılarının geliştirilmesi başlıklarında danışmanlık ve eğitim desteği sunulacak. Bu destekle kadın emeğinin ekonomik değeri artırılırken geleneksel dokuma kültürünün sürdürülebilirliğinin ve dokuma ürünlerin ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

KUZKA tarafından desteklenecek projeler aracılığıyla yerel değerlerin ekonomik potansiyelinin artırılması, üretici ve kooperatiflerin pazarlama kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması bekleniyor.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan proje başvurusu yapmak isteyenler için 6. dönemde başvuruların 31 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edileceği programa ilişkin bilgi verildi.