L'Oréal'in Yenilikçi Cilt Bakım Cihazı Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

L'Oréal'in Yenilikçi Cilt Bakım Cihazı Tanıtıldı

L\'Oréal\'in Yenilikçi Cilt Bakım Cihazı Tanıtıldı

L'Oréal, CES 2025'te tanıttığı Cell BioPrint ile kişiye özel cilt analizi sunacak.

09.01.2025 11:18
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Tekno-güzellik şirketi L'Oréal Grup, CES (Consumer Electronics Show) 2025'te cilt bakımında yenilik getirecek L'Oréal Cell BioPrint cihazını tanıttı. Cildin yaşlanma sürecini anlamayı ve ihtiyaçlara en uygun bakım çözümleri sunmayı mümkün kılan taşınabilir cihaz, ileri düzey proteomik bilimini kullanarak, kısa bir sürede kişiye özel cilt analizi sağlıyor.

Cell BioPrint cihazı ile insan vücudundaki mekanizmaların cildin görünümünü nasıl etkileyebileceğini inceleyen bir teknoloji sunan L'Oréal'in, cilt bakımında yeni bir dönemi başlatması planlanıyor. CES (Consumer Electronics Show) 2025'te tanıtılan cihazın yine bu yıl içerisinde Asya'da pilot uygulamaya geçmesi planlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, cihaz cildin ne kadar hızlı yaşlandığını hesaplayarak yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak için kişiye özel öneriler sunmayı amaçlarken, belirli aktif bileşenlerin ciltte nasıl bir etki oluşturacağını öngörerek doğru ürün seçiminde yardımcı oluyor. Ayrıca cilt sorunları (koyu lekeler, geniş gözenekler vb.) ortaya çıkmadan önce potansiyel cilt sorunlarını tahmin edip önleyici adımlar öneriyor. Dakikalar içerisinde kişiselleştirilmiş bir cilt değerlendirmesi sunan cihaz, cilt yaşlanması ve bakımına dair önemli bilgiler sağlıyor.

Markanın Longevity Integrative Science teknolojisi (Uzun Ömür Entegre Bilim Teknolojisi )ve Koreli girişim NanoEnTek desteğiyle üretilen cihaz ile ilgili L'Oréal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barbara Lavernos şunları söyledi: "Şirket olarak her zaman güzelliğin geleceğini şekillendiriyoruz. Cilt, insanların sağlığı ve iyiliği için büyük bir öneme sahip. Cell BioPrint ile, cildin derinlemesine analizi sayesinde insanların cilt bakımına dair daha bilinçli ve kişiselleştirilmiş kararlar almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu cihaz, cilt sağlığını ve güzelliğini korumanın yanı sıra, uzun ömürlülüğüne katkıda bulunmayı da mümkün kılıyor."

5 dakika içinde analiz

Açıklamaya göre, şirketin ileri araştırma ekibi, sağlıklı ve genç görünen cildin biyoişaretçilerini ilk kez keşfederek, cilt yaşlanmasını daha doğru ve hızlı bir şekilde analiz etmenin önünü açtı. Bu yenilikçi teknolojiyi kullanan Cell BioPrint, NanoEnTek'in biyolojik sıvıları analiz edebilen çipleriyle, ciltteki biyoişaretçilerin varlığını 5 dakika içinde ölçebiliyor.

Basit işlemlerle cilt analizi mümkün

Cihaz, cilde yerleştirilen bantların, tampon çözeltisine batırılmasıyla kullanılıyor. Çözeltiyi cihazın kartuşuna yerleştirip analizi başlatan cihaz aldığı örnekleri işlerken Skin Connect cihazı kişinin yüzünün birkaç fotoğrafını çekerek cilt analizini tamamlıyor.

9 CES İnovasyon Ödülü'ne sahip olan L'Oréal, HAPTA, Brow Magic, Hair Reader, Person Skin, Absolue Dual-LED youth Treatment, E-Shade Finder, Water Saver, Rouge Sur Mesure cihazları ile ödüllere layık görüldü. CES 2024'ün açılış konuşmasını ise güzellik firması olarak L'Oréal gerçekleştirmişti.

Kişiselleştirilmiş cilt bakımına olan talep artıyor

Açıklamaya göre, dünya genelindeki cilt bakım pazarının, 2024 yılı itibarıyla 125 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, tüketicilerin benzersiz ciltleri için daha fazla bilgi ve daha etkili ürünler arayışına devam etmelerinden kaynaklanıyor. Yakın tarihte yapılan bir araştırmaya göre, ABD'deki 2 bin cilt bakım kullanıcısının yaklaşık yüzde 80'i, cilt bakımlarında en uygun ürünü bulmak için deneme yanılma yöntemine başvuruyor. Bu durum, kişiye özel cilt bakım çözümlerine olan ihtiyacın ne kadar arttığını gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güzellik, Yaşlanma, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi L'Oréal'in Yenilikçi Cilt Bakım Cihazı Tanıtıldı - Son Dakika

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