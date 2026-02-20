Lagarde Görev Süresini Tamamlayacak - Son Dakika
Lagarde Görev Süresini Tamamlayacak

20.02.2026 16:01
ECB Başkanı Lagarde, görev süresinin sonuna kadar devam edeceğini açıkladı, erken istifa iddialarını yalanladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, görev süresi dolmadan görevinden ayrılacağına yönelik iddialara ilişkin, süresi sona erene kadar görevini sürdüreceğini bildirdi.

Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği mülakatta görev süresi boyunca kaydedilen aşamalara dikkati çeken Lagarde, "Elde ettiğimiz kazanımları pekiştirmemiz ve kurumsal yapıyı daha sarsılmaz bir temele oturtmamız gerekiyor. Bu nedenle temel varsayımım, görev süremin sonuna kadar sorumluluğumun başında kalacağım yönündedir." ifadelerini kullandı.

Lagarde, ECB'nin birincil misyonu olan fiyat istikrarını sağlama ve avroyu koruma hedeflerine odaklandığı mesajını verdi.

Financial Times tarafından 18 Şubat'ta konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Lagarde'ın 31 Ekim 2027'de dolacak olan görev süresini tamamlamayı planlamadığı öne sürülmüştü.

İddiaya göre Lagarde, Fransa'da Nisan 2027'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce görevinden istifa ederek, yerine gelecek ismin belirlenme sürecinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in etkili olmasını amaçlıyor.

Haberde ayrıca, Fransa'da aşırı sağın (Marine Le Pen veya Jordan Bardella) olası bir seçim zaferinin, ECB tepe yönetiminin atanma sürecini siyasi bir çıkmaza sokabileceği endişesinin bu kararda belirleyici olduğu savunuldu. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau'nun 9 Şubat'ta görevinden erken ayrılacağını açıklaması da bu yöndeki senaryoları güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

ECB iletişimindeki "üslup değişikliği"

Spekülasyonlara ilişkin hafta ortasında açıklama yapan bir ECB sözcüsü, "Başkan Lagarde tamamen görevine odaklanmıştır ve henüz görev süresinin sonuna dair bir karar vermemiştir." dedi.

Bankanın geçen yıl kullandığı "görev süresini tamamlamaya kararlıdır" şeklindeki net ifadenin yerini daha esnek bir söyleme bırakması, piyasalar ve analistler tarafından "erken istifa kapısının tamamen kapatılmadığı" şeklinde yorumlandı.

Kasım 2019'da göreve gelen Christine Lagarde, küresel salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı ve enerji krizi gibi tarihi zorlukların gölgesinde bir dönem geçirdi. Avro Bölgesi'nde 2022 yılında yüzde 10'u aşarak rekor kıran enflasyon, ECB'nin agresif sıkılaşma adımlarıyla bu yılın ocak ayında yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyerek bankanın orta vadeli hedefinin altına indi.

Lagarde'ın görevden erken ayrılacağına dair söylentiler geçen yıl da kamuoyuna yansımıştı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Kurucusu Klaus Schwab'ın, Lagarde ile Frankfurt'ta bu konuyu görüştüğüne dair iddialar o dönem ECB tarafından reddedilmişti.

WSJ mülakatında geleceğine dair de ipuçları veren Lagarde, ECB'den ayrıldıktan sonra WEF kariyer seçenekleri arasında yer alabileceğini ilk kez telaffuz etti.

Lagarde sonrası için öne çıkan adaylar arasında İspanya Merkez Bankası eski Başkanı Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot bulunuyor.

Ayrıca ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel ile Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel'in de potansiyel halefler arasında isimleri geçiyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

