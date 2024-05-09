Lapseki\'de Hububat Ekim Sezonu Başladı

Ekonomi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hububat ekim sezonunun başlaması dolayısıyla üretici Ferdi Günal'ın mısır tarlasında tören düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, programdaki konuşmasında, ekim yapılan alanın tarla bitkileri arasında büyük bir yüz ölçüme sahip olduğunu söyledi.

Lapseki'de 120 bin dekar alanda tarla bitkisi olarak buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve yulaf üretildiğini belirten Kaçan, "Güzel ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Çiftçilerimiz inşallah hayırlı pazar bulurlar ve çok para kazanırlar." dedi.

Günal ise güzel bir sezon beklentisinde olduklarını ifade etti.

Törene, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özgün, önceki dönem Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.