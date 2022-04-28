Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf - Son Dakika
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Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf

28.04.2022 14:07
Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf

Samsun Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların lastik kaplamalarını ve tamiratlarını Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı içerisindeki kaplama atölyesinde yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların lastik kaplamalarını ve tamiratlarını Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı içerisindeki kaplama atölyesinde yapıyor. Bu sayede 2021 yılında yaklaşık 2,5 milyon TL tasarruf sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı kent için gerekli olan birçok malzemeyi kendi bünyesinde üreterek belediye bütçesinin yatırımlara dönüşmesini sağlıyor. Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı bulunan tüm birimler de Türkiye'ye örnek olacak nitelikte üretimlere imza atıyor. Kent mobilyalarından, araç lastik kaplamalarına, mobilya üretiminden, tanıtım tabelaları ve araç giydirme çalışmalarına kadar birçok ihtiyaca cevap veren Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığında 2021 yılında 735 adet lastik kaplandı. 325 adet de lastik yara tamiri yapıldı. Kendi işini kendi bünyesindeki atölyede yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi sadece lastik kaplama ve tamiri ile 2,5 milyon TL tasarruf sağladı.

"Fabrika gibi çalışıyoruz"

Atölye çalışmaları ile ekonomik anlamda tasarruf elde edildiğini ve tüm ihtiyaçların karşılandığını aktaran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Makine İkmal Dairemiz bir fabrika gibi çalışıyor diyebiliriz. Yeşil alanlarımızda bulunan oturma gruplarının, ahşap aksanların, yaz aylarında plajlarda kullandığımız kabinlerin ve korkulukların bakımları burada yapılıyor. Atölyelerde ayrıca 17 ilçemizde tüm alanlarda kullanılan başta piknik masaları, oturma grupları, banklar, ahşap saksılar, kamelyalar ve çöp kutuları üretiliyor. Bir fabrika görünümünde olan atölyemizde personelimiz aralıksız şehrimiz için çalışıyor. Lastik kaplama atölyesi ile de yine envanterimizde bulunan tüm araçlarımızın bakımlarını, tamiratlarını kendimiz yaparak tasarruf sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl kendi işimizi kendimiz yaparak 2,5 milyon lira tasarruf sağladık. Filomuzdaki herhangi bir aracın lastik tamiratı ya da kaplaması yapılacaksa atölyemiz soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Buradaki işlemlerin tamamı Büyükşehir Belediyesi'nin işçileri tarafından yapılıyor. Bu şekilde ciddi anlamda tasarruf etmiş oluyoruz. Milletimizin bize emanet ettiği bütçeyi daha verimli kullanırken bir yandan da hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağlıyoruz" dedi. - SAMSUN

Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf
Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf
Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf
Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Tragger, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf - Son Dakika


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